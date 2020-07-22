В Пресненский суд Москвы 22 июля поступило уголовное дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает сетевое издание . Оно было зарегистрировано. За два дня до этого ..

В Пресненский суд Москвы 22 июля поступило уголовное дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает сетевое издание "". Оно было зарегистрировано. За два дня до этого прокуратура утвердила по нему свое обвинительное заключение.Напомним, Михаил Ефремов на автомобиле Jeep вылетел на встречную полосу в районе Смоленской площади в центре Москвы 8 июля. В результате аварии от полученных травм скончался водитель Lada Сергея Захарова.Процесс еще до своего начала вызвал широкий общественный резонанс. Внимание привлекли как адвокаты с обеих сторон, так и обстоятельства ДТП. Михаил Ефремов в момент аварии находился в невменяемом состоянии, а затем отметила противоречивыми высказываниями.