В отношении 35-летнего жителя Муромского района возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего безработного, ранее судимого жителя Муромского района. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».Полицейские установили, что 16 июля текущего года в дневное время подозреваемый, собирая ягоды в лесном массиве, вышел на окраину села в Муромском районе. Разбив оконное стекло, он незаконно проник в один из домов, откуда похитил телевизор и ресивер, принадлежащий гражданке 1959 года рождения. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей. Похищенное имущество злоумышленник спрятал в лесу. Дождавшись наступления темноты, он вернулся за вещами.Ранее судимый за аналогичные преступления мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий на территории Муромского района и дал признательные показания. Телевизор и ресивер он успел продать, а деньги потратить на личные нужды.Санкции инкриминируемой фигуранту статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.