В ходе личного досмотра женщины оперативники обнаружили и изъяли 18 свертков с веществом растительного происхождения, массой около 90 граммов...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка г. Москвы задержали женщину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – марихуаны.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнюю неработающую жительницу Подмосковья во время организации тайников-закладок. В ходе личного досмотра подозреваемой оперативники обнаружили и изъяли 18 свертков с веществом растительного происхождения, массой около 90 граммов.Исследование части изъятого показало, что данный материал является наркотическим средством – марихуаной. Установлено, что женщина планировала сбыть наркотик на территории г. Москвы.Следствием ОМВД России по району Некрасовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18