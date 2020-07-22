В России ещё не было зафиксировано случаев повторного заболевания коронавирусом

Во Владимирской области зафиксировали первый повторный случай заражения коронавирусом в России. Об этом 22 июля во время своего прямого эфира в Instagram сообщил губернатор Владимир Сипягин.По словам главы региона, один из медиков, работающий в больнице во Владимирской области, в течение двух месяцев заболел коронавирусом второй раз. К сожалению, ни губернатор, ни представители департамента здравоохранения на разглашают никаких подробностей относительно места жительства, возраста и пола COVID-инфицированного.«Многие врачи, работающие в системе здравоохранения, с большим опытом работы, тоже пострадали от коронавируса и от пневмонии, которая является боковым эффектом. Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз», - сообщил Владимир Сипягин.По официальным данным, в России ещё не было зафиксировано случаев повторного заболевания коронавирусом.