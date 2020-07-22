22.07.2020

2020-07-22 11:35:04

Во Владимирской области за время пандемии выросла безработица

Премьер-министр Мишустин напомнил, что правительство продлило на три месяца выплату пособий тем, кто остался без работы до начала распространения коронавируса.

"Максимально помогли людям, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона человек", - сообщил он в сегодняшнем отчете правительству.

Отметим, что по последним на сегодня данным Владимирстата с марта по апрель количество официальных безработных в нашем регионе увеличилось почти на 5900 человек. И достигло 13 тысяч безработных. Что означает месячный прирост на 46 процентов.

Наибольшая доля безработных — около 3 процентов — в Камешковском и Селивановском района, а также в городе Гусь-Хрустальном. Во Владимире этот показатель составляет менее 1.5 процента.