Госдума 22 июля завершила весеннюю сессию – 2020. Но отдыхать парламентариям некогда: в августе депутаты сосредоточатся на работе в регионах и помощи избирателям, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Госдума 22 июля завершила весеннюю сессию – 2020. Но отдыхать парламентариям некогда: в августе депутаты сосредоточатся на работе в регионах и помощи избирателям, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Еще одна важная задача – работа над проектом федерального бюджета на следующий год. Было бы правильно не откладывать это на осень, отметил спикер."Граждане, поддержав норму о наделении новыми полномочиями депутатов Государственной Думы, ждут от нас эффективной работы", – обратился Володин к коллегам.Председатель нижней палаты напомнил, что в разгар эпидемии коронавируса депутаты отказались от отпусков, чтобы принять решения по поддержке граждан, которые озвучил президент Владимир Путин."Мы приняли 32 закона, направленных на решение этих задач. Хочется особо отметить решения о поддержке семей с детьми, отраслей экономики, которые больше всего пострадали", – напомнил спикер.Говоря о вызовах, с которыми страна столкнулась весной, Володин констатировал, что отечественная система здравоохранения оказалась эффективнее, чем западная. Он предложил коллегам еще раз выразить благодарность врачам за их вклад в борьбу с эпидемией.В весеннюю сессию депутаты поработали плодотворно. Фактически завершен разбор законодательных завалов – нормативно-правовых актов, доставшихся парламентариям "в наследство" от прошлых созывов.Осталось рассмотреть 30 законопроектов. Это лишь полтора процента от тех документов, которые копились на Охотном Ряду с 1993 года, то есть со времен работы первого созыва, сообщил Володин. Всего же в законодательном портфеле Думы – 1 185 нормативно-правовых актов, уточнил спикер.Отметил Володин и новый формат отчета правительства. 22 июля, в последний день весенней сессии, перед парламентариями .Председатель нижней палаты указал на необходимость повышения эффективности власти. Начинать нужно с себя, подчеркнул спикер."Роль парламента выросла, но это значит – выросла в первую очередь ответственность каждого из нас за принимаемые решения. Граждане, поддержав норму о наделении новыми полномочиями депутатов Государственной Думы, ждут от нас эффективной работы", – сказал Володин.Напомним, что весенняя сессия Госдумы – 2020 открылась 14 января. В августе депутаты будут работать в регионах и профильных комитетах. Осенняя сессия начнется в сентябре.