22.07.2020

2020-07-22 14:15:04

Ввод жилья во Владимирской области снизился на 6,4%

В первом полугодии 2020 года во Владимирской области введено в строй 313,4 кв. метров жилья, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Владимирстат.

Населением за счет собственных и заемных средств введено в действие 205,1 тыс. кв. метров жилья (1210 квартир) – это 23,6% меньше, чем в прошлом году. Доля этих домов в общем объеме введенного жилья составила 65,5 %.