22.07.2020

2020-07-22 12:40:07

Звезда «Особенностей национальной охоты» стал голосом музея в Суздале

Известный актер, лауреат Государственной премии Виктор Бычков стал голосом аудиогида по Музею деревянного зодчества в Суздале. В музее уверены, что аудиогид поможет провести время весело и с пользой.

Виктор Бычков - легендарный егерь Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» и «Особенностей национальной рыбалки».

Сотрудники музея написали написали текст в народной манере, в лёгкой подаче, с шутками. Под стать Кузьмичу. Звукорежиссером проекта стал также маститый кинодеятель – профессор Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, лауреат Государственной премии России, лауреат премии «Ника» Сергей Николаевич Соколов.

Отметим, что музей строго выполняет все требования Роспотребнадзора, в том числе, предоставляя одноразовые наушники и гигиенические салфетки. Работа над созданием «электронных рассказчиков» будет продолжена, а аудиогид в ближайшее время переведут на английский язык. Сообщили в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.