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<a href="https://33live.ru/novosti/22-07-2021-alla-matyushkina-gotov-li-biznes-vladimirskoj-oblasti-k-novym-antikovidnym-meram.html" target="_blank">Алла Матюшкина: готов ли бизнес Владимирской области к новым антиковидным мерам</a> - Жёсткие меры с наличием отрицательных ПЦР-тестов и кьюар-кодами о сделанной прививке в России, и в нашем регионе в частности, долго не просуществовали. Согласно новому указу губернатора, введение этих ограничительных мер отложено до пятнадцатого сентября. Как к ним будет готовиться бизнес-сообщество? И ожидает ли региональный бизнес банкротство? Смотрите во фрагменте эфира с Ольгой Слободнюк на Радио России. Владимир.