Жёсткие меры с наличием отрицательных ПЦР-тестов и кьюар-кодами о сделанной прививке в России, и в нашем регионе в частности, долго не просуществовали. Согласно новому указу губернатора, введение этих ограничительных мер отложено до пятнадцатого сентября. Как к ним будет готовиться бизнес-сообщество? И ожидает ли региональный бизнес банкротство? Смотрите во фрагменте эфира с Ольгой Слободнюк на Радио России. Владимир.
Жёсткие меры с наличием отрицательных ПЦР-тестов и кьюар-кодами о сделанной прививке в России, и в нашем регионе в частности, долго не просуществовали. Согласно новому указу губернатора, введение этих ограничительных мер отложено до пятнадцатого сентября. Как к ним будет готовиться бизнес-сообщество? И ожидает ли региональный бизнес банкротство? Смотрите во фрагменте эфира с Ольгой Слободнюк на "Радио России. Владимир".