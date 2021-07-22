Предполагается, что «лежачие полицейские» вынудят водителей соблюдать ПДД.

Во Владимире возле Центра ИЗО подрядчик приступил к обустройству пешеходного перехода. По обеим сторонам на расстоянии 15 метров от «зебры» появятся две искусственные неровности. В мэрии считают, что это повысит безопасность горожан.Первоначально здесь планировалось возвести пешеходный переход, высотой семь сантиметров. Однако в ГИБДД настояли на другом варианте.Предполагается, что «лежачие полицейские» вынудят водителей соблюдать ПДД.За последние пять с половиной лет на нерегулируемом переходе у «Сохо» были сбиты 17 человек. Последнее резонансное ДТП произошло здесь 15 июля, когда