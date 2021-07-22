Владимирский областной суд готовится рассмотреть апелляцию.

Владимирский областной суд рассмотрит ковровских коллег, который вынесен в отношении двух браконьеров. Они ловили рыбу при помощи электросачка. Суд первой инстанции постановил взыскать с них более 1,4 млн рублей штрафа.В июле прошлого года мужчины сплавлялись на надувной резиновой лодке по Староверовской заводи. При помощи аккумулятора, электропреобразователя тока и подсачника с электропроводами они поймали 151 особь, среди которых были щука, окунь, карась, плотва, карп и лещ.«Ущерб, причинённый государству, был оценён в 63 тысячи рублей», - пояснили в прокуратуре Владимирской области.На суде обвиняемые отрицали свою вину.В результате Ковровский городской суд оштрафовал рыбаков на 700 и 650 тысяч соответственно.«Кроме того, в полном объёме удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с подсудимых ущерба, причинённого биологическим ресурсам», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.Адвокат подал апелляцию. Судебная коллегия готовится к её рассмотрению.