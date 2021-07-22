Что волновало жителей Владимирской области на минувшей неделе? Узнаем из традиционного обзора от наших коллег из Центра управления регионом.
<a href="https://33live.ru/novosti/22-07-2021-centr-upravleniya-regionom-rasskazal-chto-volnuet-zhitelej-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Центр управления регионом рассказал, что волнует жителей Владимирской области</a> - Что волновало жителей Владимирской области на минувшей неделе? Узнаем из традиционного обзора от наших коллег из Центра управления регионом.
[url=https://33live.ru/novosti/22-07-2021-centr-upravleniya-regionom-rasskazal-chto-volnuet-zhitelej-vladimirskoj-oblasti.html]Центр управления регионом рассказал, что волнует жителей Владимирской области[/url] - Что волновало жителей Владимирской области на минувшей неделе? Узнаем из традиционного обзора от наших коллег из Центра управления регионом.