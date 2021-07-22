23 июля в Токио стартуют Летние Олимпийские игры. Россию на Олимпиаде представят и владимирские спортсмены. Победы землякам желает прославленный тяжелоатлет Павел Кузнецов, олимпийский чемпион Сеула. Каков он, путь к высшей спортивной вершине? И почему спорт,увы, неотделим от политики? Об этом Павел Кузнецов рассказал в интервью Марии Платанюк.

23 июля в Токио стартуют Летние Олимпийские игры. Россию на Олимпиаде представят и владимирские спортсмены. Победы землякам желает прославленный тяжелоатлет Павел Кузнецов, олимпийский чемпион Сеула. Каков он, путь к высшей спортивной вершине? И почему спорт, увы, неотделим от политики? Об этом Павел Кузнецов рассказал в интервью Марии Платанюк.