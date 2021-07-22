Стройка начнётся в ближайшее время.

Владимир Сипягин провёл личный приём граждан. На встречу с главой региона приехали жители Муромского, Суздальского, Гусь-Хрустального, Александровского районов и города Собинки.От последних поступил «квартирный вопрос». Жительницу «собинских казарм», , интересовал вопрос строительства нового дома для переселения погорельцев.«Семья сейчас проживает в муниципальном жилье, но люди, конечно, ждут своих квартир. Участок уже определён, но строительные работы всё не начинаются», – обеспокоена женщина.Дома №№7 и 9 по улице Рабочей включены в областную адресную программу по переселению граждан из непригодного жилья.«На 2021 год из областного бюджета . Компания-застройщик уже определена. Заминка с началом возведения объекта обусловлена ростом цен на стройматериалы, но вопрос – решаемый», - объяснил глава администрации Собинки Александр Разов.Как заверили в Белом доме, в следующем году жильцы получат ключи от новых квадратных метров с индивидуальным отоплением, отделкой и сантехникой.