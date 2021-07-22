Площадь переданного участка составила почти шесть гектаров.

ДОМ.РФ бесплатно передал Владимирской области участок под строительство многофункционального спортивного комплекса на 3500 мест. Соответствующее соглашение подписано Виталием Мутко и Владимиром Сипягиным.«Подписанный документ – продолжение работы по вовлечению в оборот федеральных земель», - подчеркнул Виталий Мутко.В ответ глава региона поблагодарил институт развития за сотрудничество.«Вся область с нетерпением ждёт реализации этого масштабного », – отметил он.На переданной земле площадью 5,8 га планируется построить три корпуса спортивного комплекса с ареной на 3500 зрителей и сопутствующей инфраструктурой. Проект предполагает создание открытых площадок для баскетбола, волейбола и мини-футбола, скейтпарка и амфитеатра. Предусмотрено строительство гостиницы для спортсменов.Рядом возведут школу на 1000 мест, пять детских садов и жильё.Ранее Владимир Владимирович отмечал, что новый спортивный объект вместе с учреждениями образования и другими постройками образуют «суперсовременный район». Его площадь составит около 12 гектаров.