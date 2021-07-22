На XV Международном авиасалоне «МАКС-2021» в Жуковском между Белым домом и компанией заключено соглашение о сотрудничестве.

На XV Международном авиасалоне «МАКС-2021» в Жуковском между Белым домом и ООО «Аэромакс» заключено соглашение о сотрудничестве.Цель документа – применение беспилотников для выявления лесных пожаров, доставки грузов и решения других задач.«Сейчас дроны используются для мониторинга потенциальных зон подтопления во время половодья. Прорабатывается вопрос создания во Владимирской области специализированной аэронавигационной системы для комплексного охвата территории при помощи БПЛА», – отметил Владимир Сипягин.Напомним, что компания объединяет самые передовые технологии по мониторингу с воздуха, аэрофотосъёмке, лазерному сканированию и внедрению геоаналитических систем, лесо- и землеустройству.