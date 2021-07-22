Обе госпитализированы в больницу.

Около 14-55 в Муромском районе на трассе «Афанасово-Петроково-Лесниково» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое подростков.По предварительной информации УГИБДД по Владимирской области, 16-летняя водитель мопеда при выезде с грунтовой дороги не предоставила преимущество «КАМАЗу», за рулём которого сидел водитель 1990 года рождения. Грузовик ехал по главной дороге. В результате аварии фура съехала в кювет.Пострадали: управлявшая мопедом девушка и её 10-летняя пассажирка. Обе госпитализированы в больницу.Проводится проверка. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.