Добиться снижения цен на продукты питания. Такую цель поставили в «Единой России». Депутаты провели рейд сразу по нескольким торговым точкам Владимира. Поводом проверки стали неоднократные

Добиться снижения цен на продукты питания. Такую цель поставили в «Единой России». Депутаты провели рейд сразу по нескольким торговым точкам Владимира. Поводом проверки стали неоднократные обращения жителей в региональную общественную приемную партии. Вячеслав Картухин, руководитель фракции «Единая Россия» в ЗакСобрании области Я постоянно посещаю магазины, покупаю и хлеб, и молоко, и яйца. Могу сказать следующее,