Бывший высокопоставленный сотрудник Госдепа США заявил о необходимости давить на президента Белоруссии Лукашенко, пока он не уйдет.

Бывший высокопоставленный сотрудник Госдепа США заявил о необходимости давить на президента Белоруссии Лукашенко, пока он не уйдет.Бывший помощник американского госсекретаря, а ныне преподаватель Международного университета ФлоридыДэвид Крэймер во время интервью на радио призвал власти Соединенных Штатов поставить по отношению к президенту Белоруссии и действующему политическому режиму четыре цели. Дипломат призвал надавить на Александра Лукашенко, чтобы добиться его отставки. Об этом сообщает портал UDF.BY.Крэймер оценил деятельность администрации президента США Джо Байдена во взаимоотношениях с белорусским режимом на семь баллов из десяти. Он похвалил действующего американского посла, работающего в Белоруссии за активные встречи с представителями оппозиции. "Думаю, что она делает очень эффективную работу", – отметил дипломат.Меж тем, по словам Крэймера, с белорусским президентом невозможно выстроить диалог. В этой связи, экс-помощник госсекретаря США призвал надавить на Лукашенко и таким образом добиться его отставки."С Лукашенко невозможно иметь диалог. На него нужно давить до того момента, пока он не увидит, что ему нужно уходить", – заявил КрэймерКроме того, дипломат подчеркнул, что в Белоруссии будущего не должно быть места для Лукашенко. Он призвал в дальнейшем не допускать главу республики до выборов.