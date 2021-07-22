Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Гусь-Хрустальный по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Гусь-Хрустальный.По версии следствия, 14 июля 2021 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения обратился с заявлением в МО МВД России «Гусь-Хрустальный», содержащем заведомо ложные сведения о том, что сотрудник полиции похитил, принадлежащее ему имущество у одного из торговых центров города.По данному факту следователем СК России проведена доследственная проверка, в ходе которой установлено, что сотрудник полиции в отношении заявителя противоправных действий не совершал, что подтверждается записью с камер видеонаблюдения. Более того, в ходе допроса мужчина пояснил, что написал заявление из мести сотрудникам полиции, которые его остановили для проверки личности.Расследование уголовного дела продолжается, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Следком обращает внимание на то, что заведомо ложный донос отвлекает силы и время сотрудников следственных органов от расследования реально совершенных преступлений.Фото