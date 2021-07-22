Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном хранении наркотиков. По данным УМВД, обвиняемого задержали еще в январе этого

Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном хранении наркотиков. По данным УМВД, обвиняемого задержали еще в январе этого года. Состояние мужчины вызвало сомнение у полицейских. Тогда местный житель признался, что употребил наркотики, которые, якобы, нашел на улице. Однако в ходе дальнейшей работы оперативники установили место, где обвиняемый хранил запрещенные