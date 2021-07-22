Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила выделять бюджетные средства на оплату услуг нянь для детей-инвалидов.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила выделять бюджетные средства на оплату услуг нянь для детей-инвалидов.Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова продолжает встречи с экспертным сообществом, политиками и гражданами страны для сбора инициатив и предложений, которые необходимо включить в народную программу партии "Единая Россия".На встрече с многодетными семьями Краснодарского края детский омбудсмен выступила с очередной социально важной инициативой. Анна Кузнецова предложила выделять бюджетные средства на оплату услуг нянь для детей-инвалидов.Отметим, что на данный момент услуги по присмотру и уходу за детьми раннего возраста в в том или ином виде апробируются только в нескольких субъектах России. Однако единого положения по данному вопросу на федеральном уровне пока что не существует."Необходимо выделять средства родителям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, чтобы оплачивать няню. На федеральном уровне следующего шага не сделано, но есть разного рода решения в регионах. Это тот вариант, который может помочь, особенно, если ребенок с особенностями развития и нужен присмотр на определенное время", — подчеркнула Кузнецова.Она также отметила, что обозначенные услуги уже развиваются в Белгородской, Вологодской, Ульяновской и Калининградской областях, Республике Башкортостан и ряде других субъектов РФ. Социальной мерой поддержки там могут воспользоваться семьи с детьми от полутора до трех лет, которых не получили места в дошкольных учреждениях.На сегодняшний день по стране только четверть детей до трех лет обеспечены местами в детских садах. Кроме того, по словам Кузнецовой, за последние годы число детей, имеющих инвалидность, выросло на 6%.Напомним, что Анна Кузнецова по предложению президента Владимира Путина вошла в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" на предстоящих парламентских выборах.