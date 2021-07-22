Окончательные выводы за полицией, которая проводит проверку происшествия.

Дознаватели МЧС пришли к мнению, что автобусы «АДМ», на улице Гастелло, подожгли. Версия остаётся предварительной. Окончательные выводы за полицией, которая проводит проверку произошедшего. Если данные подтвердятся, то правоохранители возбудят уголовное дело.Напомним, что во Владимире в ночь с 13 на 14 июля сгорели пять автобусов бывшего перевозчика.В 2-35 в МЧС поступил сигнал о пожаре на стоянке предприятия. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение транспортных средств.Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.На тушение огня выезжали 7 единиц техники и 17 человек личного состава.