В 2015-2020 годах многодетным семьям Суздаля выделили земельные участки. На них не было газа, централизованных сетей водопровода и канализации, подъездные пути к ним отсутствуют. В ходе проверки

В 2015-2020 годах многодетным семьям Суздаля выделили земельные участки. На них не было газа, централизованных сетей водопровода и канализации, подъездные пути к ним отсутствуют. В ходе проверки прокуратуры были получены заявления от четырех многодетных семей. В их интересах в суд направлены исковые заявления к администрации. Прокурор требует обязать орган местного самоуправления обеспечить участки инженерной и