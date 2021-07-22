Министерство культуры РФ планирует с 1 сентября запустить программу «Пушкинская карта» для популяризации культурных мероприятий среди молодежи.

Министерство культуры РФ планирует с 1 сентября запустить программу «Пушкинская карта» для популяризации культурных мероприятий среди молодежи.Карта будет выпущена в электронном виде, ее можно будет скачать на мобильный телефон. Обладателем Пушкинской карты может стать любой гражданин в возрасте от 14 до 22 лет. С помощью этой карты молодые люди смогут оплачивать посещение культурных мероприятий: экскурсии, концерты, спектакли. Воспользоваться картой смогут те, кому на 1 сентября 2021 года уже исполнится 14 лет, но еще не будет 23.Список учреждений, которые будут сотрудничать с этой программой, а также перечень конкретных мероприятий появится на сайте Культура.рф. Предполагается, что это будут не только федеральные учреждения культуры, но также региональные и частные.На год каждому пользователю карты будет выделено для посещения культурных мероприятий по 5 тысяч рублей. В 2021 году, так как карта начинает действовать с 1 сентября, эта сумма составит 3 тысячи рублей. Средства, зачисленные на карту, можно будет потратить только в учреждениях культуры и только на культурные мероприятия.Скорее всего, приобрести билеты можно будет на сайте Культура.рф, а также в специальном мобильном приложении – информация об этом появится ближе к осени.