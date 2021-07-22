В июле текущего года в полицию поступило сообщение о краже металла. По словам заявителей, лом складировался на территории предприятия, а в день кражи один из работников обратил внимание на

В июле текущего года в полицию поступило сообщение о краже металла. По словам заявителей, лом складировался на территории предприятия, а в день кражи один из работников обратил внимание на посторонних. В ходе розыска были задержаны подозреваемые – двое 18-летних местных жителей. Они знали о хранении металла. Ущерб предприятию составил 35 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело