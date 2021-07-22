На сегодняшний день готовность составляет 40%.

Во Владимирской области на подготовку к отопительному сезону потратят 2,4 млрд рублей. Выделенная сумма превысила прошлогоднюю более чем в два раза.«Средства пойдут на модернизацию 58 километров сетей водоснабжения и водоотведения, 2,5 километров коммуникаций теплоснабжения в Коврове, Муроме, Собинке, Суздале, а также в Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Гороховецком, Кольчугинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах. Часть денег предусмотрена на строительство очистных сооружений в деревне Вяткино», - рассказали «33Live.Ru» в пресс-службе администрации региона.Напомним, что почти 305 млн рублей дополнительно выделено на коммунальные объекты в Муроме, посёлках Ставрово и Уршельский, а также в Гусь-Хрустальном, Меленковском, Вязниковском, Собинском, Петушинском, Камешковском, Ковровском и Юрьев-Польском районах.Запланировано строительство восьми и реконструкция одной котельной.На сегодняшний день готовность к отопительному периоду 2021/2022 составляет 40%.В лидерах: Ковров – 52%, ЗАТО Радужный – 62%, Камешковский район – 76% и Судогодский район - 67%.«Контроль за подготовкой объектов жизнеобеспечения ведётся регулярно. Департамент ЖКХ проводит выездные проверки», - заверили в Белом доме.