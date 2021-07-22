Он оклеветал сотрудника МВД из мести.

Во Владимирской области на 38-летнего жителя Гусь-Хрустального завели дело о ложном доносе на полицейского.«Неделю назад пьяный мужчина обратился с заявлением в полицию. Он сообщил, что сотрудник МВД возле одного из городских ТЦ, якобы, похитил у «потерпевшего» принадлежащее ему имущество», - рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Проверив камеры видеонаблюдения, оперативники выяснили, что заявитель солгал. Его задержали. На допросе гусевчанин пояснил, что написал заявление из мести правоохранителям, которые его остановили для проверки документов.Расследование уголовного дела продолжается.