800-летию со дня рождения Александра Невского посвящается. Что известно о ранних годах жизни этого правителя, где именно произошло Ледовое побоище и проваливались ли под лёд немецкие рыцари в

800-летию со дня рождения Александра Невского посвящается. Что известно о ранних годах жизни этого правителя, где именно произошло Ледовое побоище и проваливались ли под лёд немецкие рыцари в ходе битвы на Чудском озере? На самом деле о князе известно совсем немного. Но что в действительности мы знаем о нём?