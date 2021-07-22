За период карантина произошел спад во многих сегментах рынка, при этом не только в России, но и в других странах. Первое полугодие 2021 года демонстрирует небольшой рост товарооборота и внешнеэкономической деятельности России. Это говорит о постепенном восстановлении мировой экономики.

За период карантина произошел спад во многих сегментах рынка, при этом не только в России, но и в других странах. Первое полугодие 2021 года демонстрирует небольшой рост товарооборота и внешнеэкономической деятельности России. Это говорит о постепенном восстановлении мировой экономики.Неостатис традиционно собрал свежую информацию о внешнеэкономической деятельности России и опубликовал на сайте neostatis.pro.Общая статистика по ВЭД за первое полугодие 2021Главная особенность первого полугодия 2021 года: экономика России и всего мира постепенно начинает приходить в себя после локдауна и карантинных ограничений. Что интересно, прирост дают новые компании экспортеры, которые возникли вместо старых, не выдержавших последствий кризиса в период локдауна.Преимущество небольших компаний, которые обеспечивают рост: им легче внедрить дополнительные сервисы и реализовать индивидуальный подход в работе с внешними клиентами. Это позволяет им более прочно стоять на ногах.Именно таким компаниям на помощь придет качественный анализ таможенных данных, который подготовил Неостатис.с детальным анализом не имеет ограничения по сроку доступа.Также стоит отметить что, несмотря на положительную динамику, рост ВЭД восстанавливается намного медленнее, чем ожидалось и чем прогнозировалось экспертами. Как пример: показатели сегмента сырьевого экспорта по сравнению с первым полугодием 2020 года не изменились.В целом, эксперты в ближайшее время прогнозируют полное восстановление внешнеэкономической деятельности и рост экспорта товаров и услуг. Получить подробную информацию о состоянии дел в своем сегменте вместе с детальной статистикой по периоду можно на сайте Неостатис.Кому нужны данные из таможенной базыНеостатис основана на данных Федеральной таможенной службы России (ФТСР). Информация поможет провести анализ ситуации в своем сегменте для принятия более взвешенных решений и разработки правильных стратегий.Статистика из базы поможет анализировать деятельность конкурентов, а также отслеживать изменения и тенденции развития рынка. Наибольшей актуальностью база ВЭД 2021 будет пользоваться у компаний оказывающих логистические и таможенные услуги, а также занимающиеся торговлей.Кроме того, при помощи сведений из базы ВЭД можно анализировать деятельность конкурентов, следить за изменениями и трендами рынков. Особенно актуальной база ВЭД 2021 будет для торговых, логистических и таможенных компаний.Информационная система Неостатис с 2007 года предоставляет актуальные данные тем, кто в них заинтересован, без дополнительных платежей и без ограничений срока доступа.КонтактыЦентр Стратегической Информации Неостатис