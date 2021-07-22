За период карантина произошел спад во многих сегментах рынка, при этом не только в России, но и в других странах. Первое полугодие 2021 года демонстрирует небольшой рост товарооборота и внешнеэкономической деятельности России. Это говорит о постепенном восстановлении мировой экономики.
За период карантина произошел спад во многих сегментах рынка, при этом не только в России, но и в других странах. Первое полугодие 2021 года демонстрирует небольшой рост товарооборота и внешнеэкономической деятельности России. Это говорит о постепенном восстановлении мировой экономики.
Неостатис традиционно собрал свежую информацию о внешнеэкономической деятельности России и опубликовал на сайте neostatis.pro.
Общая статистика по ВЭД за первое полугодие 2021
Главная особенность первого полугодия 2021 года: экономика России и всего мира постепенно начинает приходить в себя после локдауна и карантинных ограничений. Что интересно, прирост дают новые компании экспортеры, которые возникли вместо старых, не выдержавших последствий кризиса в период локдауна.
Преимущество небольших компаний, которые обеспечивают рост: им легче внедрить дополнительные сервисы и реализовать индивидуальный подход в работе с внешними клиентами. Это позволяет им более прочно стоять на ногах.
Именно таким компаниям на помощь придет качественный анализ таможенных данных, который подготовил Неостатис.
с детальным анализом не имеет ограничения по сроку доступа.
Также стоит отметить что, несмотря на положительную динамику, рост ВЭД восстанавливается намного медленнее, чем ожидалось и чем прогнозировалось экспертами. Как пример: показатели сегмента сырьевого экспорта по сравнению с первым полугодием 2020 года не изменились.
В целом, эксперты в ближайшее время прогнозируют полное восстановление внешнеэкономической деятельности и рост экспорта товаров и услуг. Получить подробную информацию о состоянии дел в своем сегменте вместе с детальной статистикой по периоду можно на сайте Неостатис.
Кому нужны данные из таможенной базы
Неостатис основана на данных Федеральной таможенной службы России (ФТСР). Информация поможет провести анализ ситуации в своем сегменте для принятия более взвешенных решений и разработки правильных стратегий.
Статистика из базы поможет анализировать деятельность конкурентов, а также отслеживать изменения и тенденции развития рынка. Наибольшей актуальностью база ВЭД 2021 будет пользоваться у компаний оказывающих логистические и таможенные услуги, а также занимающиеся торговлей.
Кроме того, при помощи сведений из базы ВЭД можно анализировать деятельность конкурентов, следить за изменениями и трендами рынков. Особенно актуальной база ВЭД 2021 будет для торговых, логистических и таможенных компаний.
Информационная система Неостатис с 2007 года предоставляет актуальные данные тем, кто в них заинтересован, без дополнительных платежей и без ограничений срока доступа.
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