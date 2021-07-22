Льготная цена на землю остаётся. Депутаты ЗакСобрания продлили возможность льготного выкупа земельных участков. Такой законопроект разработала и внесла в облпарламент фракция «Единая

Льготная цена на землю остаётся. Депутаты ЗакСобрания продлили возможность льготного выкупа земельных участков. Такой законопроект разработала и внесла в облпарламент фракция «Единая Россия». За его принятие высказались муниципалитеты. На июльском заседании ЗакСобрания документ утвердили. Напомним, впервые возможность льготного выкупа земли жителям Владимирской области предоставили в 2018 году. В облпарламент поступала масса обращений. Люди писали, что