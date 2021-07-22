Сегодня Международный день бокса. Одна из его разновидностей - кикбоксинг. Это вид спорта возник позже , и собрал в себе комплекс приёмов. Свою реакцию и силу ударов на тренировке отрабатывала и наш корреспондент, Юлия Шувалова.

Сегодня Международный день бокса. Одна из его разновидностей - кикбоксинг. Это вид спорта возник позже , и собрал в себе комплекс приёмов. Свою реакцию и силу ударов на тренировке отрабатывала и наш корреспондент, Юлия Шувалова.Будем осваивать ударную технику в кикбоксинге.Самое главное для новичка - не отпускать руки, постоянно двигаться, держать противника в напряжении и не бояться ответных ударов. Спортсмен должен быть максимально подготовлен к бою, ведь здесь важно всё: скорость, сила, гибкость и выносливость. Для развития таких качеств необходим целый комплекс тренировок.Игорь Царенков, тренер:- Кикбоксинг - гармоничный вид спорта ...кроссфит, функциональные тренировки. В кикбоксинге есть несколько разделов ... тоже самое, что бокс, только плюс ноги и удары коленями. Психологический настрой. Есть ребята без техники, но с духом и они выигрывают... и советуют это другим ребятам. Росич - сильный бойцовский клуб ... заняли первое место на кубке мира.Юлия Шувалова, корреспондент:- Можно бесконечно бить грушу и ничего не показывать в реальном бою. Спарринг дает чувство дистанции, помогает лучше чувствовать действия соперника, учит быть хитрее и мудрее.Сергей Гординеко, кикбоксёр:- Мне нравится работа руками. Это совмещать нужно и важно понять, когда правильно поставить ножку, когда правильно сделать блок, чтобы не попали ногой в корпус и не отбили печень. Нужно это всё предусматривать и точить. Все время точить! Это не просто бокс, а совмещать комбинации.