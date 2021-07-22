Дознаватели МЧС по Владимирской области считают, что причиной пожара, в результате которого 14 июля сгорели 5 автобусов компании АДМ во Владимире, был умышленный поджог. При этом пресс-служба ведомства уточняет, что решение о возбуждении уголовного дела остается за правоохранительными органами.

Дознаватели МЧС по Владимирской области считают, что причиной пожара, в результате которого 14 июля сгорели 5 автобусов компании "АДМ" во Владимире, был умышленный поджог. При этом пресс-служба ведомства уточняет, что решение о возбуждении уголовного дела остается за правоохранительными органами.Напомним, что в тот день в 2-35 с места стоянки автобусов "АДМ" на улице Гастелло, д. 11.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение 5 автобусов. Пожарные ликвидировали пожар на площади 150 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалась 7 единиц техники, 17 человека личного состава.При этом, накануне пожара компания "АДМ" направила в мэрию Владимира - 26 и 28. А сотрудники "АДМ" пока им не выплатят зарплату за 3 месяца.