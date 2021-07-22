Каменный двухэтажный Дом Тарасова - единственный сохранившийся на этой стороне Дворянской улице старинный особняк.

Каменный двухэтажный "Дом Тарасова" - единственный сохранившийся на этой стороне Дворянской улице старинный особняк. Владимир Тарасов был разбогатевшим владимирским крестьянином, которого отец недальновидно выгнал из дома за "нерадение". Также у Тарасова были дома на Большой Мещанской (Дзержинского) деревянный дом, на ул. Муромской три каменных дома, а также "Тарасовские бани" на Ерофеевском спуске.А теперь управление муниципального заказа горадминистрации разместило на портале "Едина информационная система в сфере закупок" заявку на разработку проектной документации на под общественно-деловой центр объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом, кон.XIXв.", расположенного по адресу: г.Владимир, ул.Дворянская, д.11.Подрядчик должен будет обследовать здание, составить акты технического состояния и утрат, дать заключение о возможности открытия в этом доме общественно-делового центра, разработать план противоаварийных и реставрационных работ, предоставить мэрии эскиз и рабочий проект будущего центра.Напомним, что это здание стоит закрытым около 10 лет, несколько лет назад его фасад был косметически отремонтирован. В 90-е годы здесь размещались рестораны и подвальный биллиардный клуб, а ранее - конструкторское бюро.