Во Владимирской областной научной библиотеке в рамках цикла передач «Интеллектуальная среда» 21 июля 2021 года выступил руководитель Управления Федеральной службы государственной ..
Во Владимирской областной научной библиотеке в рамках цикла передач «Интеллектуальная среда» 21 июля 2021 года выступил руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Алексей Александрович Сарыгин.
А.А. Сарыгин ознакомил слушателей с полномочиями Управления и перечнем оказываемых государственных услуг Росреестра, а также проинформировал об электронных сервисах Росреестра, которые позволяют гражданам сократить время при получении услуг. Отметил, что на территории Владимирской области приказом Управления действует сокращенный срок проведения регистрационных действий в отношении заявлений, представленных в электронной форме.
В ходе встречи руководитель Управления также осветил вопросы, связанные с основными изменениями законодательства в учетно-регистрационной сфере. Особое внимание было уделено положениям Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («гаражная амнистия»), который вступит в силу с 1 сентября 2021 года.
А.А. Сарыгин рассказал о преимуществах изменений законодательства для жителей региона. Подробно остановился на процедуре государственной регистрации права собственности на земельный участок под гаражом в упрощенном порядке, а также напомнил слушателям о разработанных Росреестром методических рекомендациях по применению указанного закона, где в доступной форме изложены полезные советы для граждан и подробно разъяснена процедура оформления гаражей в упрощенном порядке.
В ходе встречи руководитель Управления отметил работу кадастровых инженеров, которые 24 июля отмечают свой профессиональный праздник.
В завершении встречи руководитель Управления А.А. Сырыгин по традиции всех гостей Владимирской областной научной библиотеки дал напутствие читателям: «Уважаемые читатели! Хочу попросить Вас читать больше, поскольку чтение книг учит нас доброму, вечному, а самое главное - развивает нашу речь, образ мышления. Начитанный человек всегда приятен в общении и интересен. Читайте больше!».
Полную трансляцию встречи можно посмотреть на портале КУЛЬТУРА.РФ и на