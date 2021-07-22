Во Владимирской областной научной библиотеке в рамках цикла передач «Интеллектуальная среда» 21 июля 2021 года выступил руководитель Управления Федеральной службы государственной ..

Во Владимирской областной научной библиотеке в рамках цикла передач «Интеллектуальная среда» 21 июля 2021 года выступил руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Алексей Александрович Сарыгин.А.А. Сарыгин ознакомил слушателей с полномочиями Управления и перечнем оказываемых государственных услуг Росреестра, а также проинформировал об электронных сервисах Росреестра, которые позволяют гражданам сократить время при получении услуг. Отметил, что на территории Владимирской области приказом Управления действует сокращенный срок проведения регистрационных действий в отношении заявлений, представленных в электронной форме.В ходе встречи руководитель Управления также осветил вопросы, связанные с основными изменениями законодательства в учетно-регистрационной сфере. Особое внимание было уделено положениям Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («гаражная амнистия»), который вступит в силу с 1 сентября 2021 года.А.А. Сарыгин рассказал о преимуществах изменений законодательства для жителей региона. Подробно остановился на процедуре государственной регистрации права собственности на земельный участок под гаражом в упрощенном порядке, а также напомнил слушателям о разработанных Росреестром методических рекомендациях по применению указанного закона, где в доступной форме изложены полезные советы для граждан и подробно разъяснена процедура оформления гаражей в упрощенном порядке.В ходе встречи руководитель Управления отметил работу кадастровых инженеров, которые 24 июля отмечают свой профессиональный праздник.В завершении встречи руководитель Управления А.А. Сырыгин по традиции всех гостей Владимирской областной научной библиотеки дал напутствие читателям: «Уважаемые читатели! Хочу попросить Вас читать больше, поскольку чтение книг учит нас доброму, вечному, а самое главное - развивает нашу речь, образ мышления. Начитанный человек всегда приятен в общении и интересен. Читайте больше!».Полную трансляцию встречи можно посмотреть на портале КУЛЬТУРА.РФ и на