Около 40% опрошенных ВЦИОМ граждан готовы проголосовать на сентябрьских выборах за Единую Россию. Речь идет о тех, кто уже принял решение прийти на избирательные участки.

Около 40% опрошенных ВЦИОМ граждан готовы проголосовать на сентябрьских выборах за "Единую Россию". Речь идет о тех, кто уже принял решение прийти на избирательные участки.Руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов уточнил, что социологи проводили квартирный и телефонный опрос. В последнем случае проголосовать за "ЕР" выразили намерение 30% респондентов.Разница может быть связана с тем, что при квартирном опросе респонденту показывали карточки с указанием фамилий кандидатов из общефедеральной части списков партий, объяснил специалист."Единая Россия" набирает 28% от всех опрошенных, затем идут КПРФ и ЛДПР с результатом в 11-13%, уточнил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований. Четверку лидеров замыкает "Справедливая Россия".Также социологи призвали обратить внимание на партии "Новые люди", на Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость и "Яблоко".С учетом правил распределения мандатов по единому федеральному округу, "ЕР" могла бы получить 53,3% голосов, КПРФ – 19,1%, ЛДПР, – 17,3%, "Справедливая Россия – За правду" – на 10,2%, уточнил политолог Алексей Чеснаков.ВЦИОМ проводил квартирный опрос 8-11 июля. Участвовали 1,6 тысячи респондентов. Столько же было опрошено в телефонном исследовании.Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Одновременно с этим состоятся региональные и муниципальные кампании.