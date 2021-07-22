Отделение Российского Детского фонда больше 30 лет помогает в подготовке к первому сентября будущим первоклассникам, школьникам из малообеспеченных и многодетных семей.

Отделение Российского Детского фонда больше 30 лет помогает в подготовке к первому сентября будущим первоклассникам, школьникам из малообеспеченных и многодетных семей. А также семьям, воспитывающих детей-инвалидов. Девиз фонда - только вместе можно помочь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Перечислить средства можно по QR коду или на расчетный счет фонда, размещенных на экране.р/с 40703810606740000114ПАО МОСОБЛБАНК КПП 332801001БИК 044525521,к/с 30101810900000000521ИНН/КПП 3328010013327700743в назначении платежа стоит указать "Благотворительное пожертвование на акцию " Школьный портфель" по письму № 45 от 15.07.2021 г.Также поддерживается самостоятельная закупка и передача в Детский фонд школьно-письменных принадлежностей, одежды и обуви.