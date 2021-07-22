В Александровский городской суд поступило уголовное дело по факту совершения кражи в особо крупном размере.

В Александровский городской суд поступило уголовное дело по факту совершения кражи в особо крупном размере.По версии следствия, гражданину, работавшему водителем в организации, стало известно, что он должен будет осуществлять перевозку денежных средств, принадлежащих ее учредителю, из Ярославля в Москву. Также он знал о своем предстоящем увольнении в связи с сокращением штата. К совершению преступления он привлек гражданина, который находился с ним в доверительных отношениях. Вместе они нашли еще не менее двух неустановленных соучастников, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно тайно похитили денежные средства на общую сумму 70 347 047 рублей, сообщила пресс-служба Александровского городского судаТеперь они обвиняются в организации кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и пособничестве.Фото