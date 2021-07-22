Его подельниками в совершении преступления стали ещё четверо мужчин.
В Александрове водитель украл у начальника более 70 млн рублей. Узнав, что работодатель хочет его уволить, мужчина решил отомстить руководителю.
В один из дней его шеф перевозил крупную сумму наличных денег. Александровец, найдя ещё несколько подельников, похитил у него 70 млн 347 тысяч рублей.
«Попавший под сокращение работник и его товарищ, обвиняются в организации преступления. Один из соучастников попал на скамью подсудимых за пособничество. Имена ещё двух злоумышленников пока не установлены», - рассказали в пресс-службе Александровского горсуда.
Уголовное дело о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору, поступило на рассмотрение.