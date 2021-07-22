Его подельниками в совершении преступления стали ещё четверо мужчин.

В Александрове водитель украл у начальника более 70 млн рублей. Узнав, что работодатель хочет его уволить, мужчина решил отомстить руководителю.В один из дней его шеф перевозил крупную сумму наличных денег. Александровец, найдя ещё несколько подельников, похитил у него 70 млн 347 тысяч рублей.«Попавший под сокращение работник и его товарищ, обвиняются в организации преступления. Один из соучастников попал на скамью подсудимых за пособничество. Имена ещё двух злоумышленников пока не установлены», - рассказали в пресс-службе Александровского горсуда.Уголовное дело о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору, поступило на рассмотрение.