В Александровский суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, который работал водителем в одной из организаций. Он должен был перевозить деньги, принадлежащие хозяину фирмы, из

В Александровский суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, который работал водителем в одной из организаций. Он должен был перевозить деньги, принадлежащие хозяину фирмы, из Ярославля в Москву. Мужчина знал, что в связи с сокращением штата его уволят, поэтому у него возник умысел украсть доверенную сумму – 70 миллионов рублей. В преступление он привлек товарища