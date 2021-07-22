Ежедневно во Владимире городские коммунальные службы с помощью волонтеров удаляют с фасадов зданий, заборов, дорожных знаков и светофоров незаконно размещенную рекламу и граффити. Во

Ежедневно во Владимире городские коммунальные службы с помощью волонтеров удаляют с фасадов зданий, заборов, дорожных знаков и светофоров незаконно размещенную рекламу и граффити. Во многих случаях эти надписи являются рекламой наркотических средств и содержат состав уголовного преступления. Всего за полгода удалено 1600 таких надписей. Только в июле совместными усилиями коммунальных служб и волонтеров ликвидировано 350