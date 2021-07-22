В Коммунаре к 1 сентября откроется Подрядчик завершает строительство объекта. В соцсетях мэр Владимира Андрей Шохин рассказал о возведении учреждения. «Идёт монтаж детских и спортивных ..

В Коммунаре к 1 сентября откроется Подрядчик завершает строительство объекта. В соцсетях мэр Владимира Андрей Шохин рассказал о возведении учреждения.«Идёт монтаж детских и спортивных площадок. Корпусы заполняются мебелью, интерактивными досками и другим оборудованием. В актовом зале уже стоят кресла, идёт монтаж ферм для экранов на сцене. В спортивном зале — укладка линолеума. В информационно-библиотечном центре будет конференц зал на 60 мест, а читальный зал - этажом выше. Осталось расставить стеллажи и подключить оборудование. В бассейне — поставить поручни и лестницы», - поделился градоначальник.По аналогичному проекту во Владимире планируют построить школы в Веризино и Юрьевце.Напомним, что новое здание обошлось в 943 млн рублей.