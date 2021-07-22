Авария случилась 21 июля в Коврове на ул. Текстильной. 65-летний водитель автомобиля “ГАЗ-3302” съехал с проезжей части и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП водителя госпитализировали с

Авария случилась 21 июля в Коврове на ул. Текстильной. 65-летний водитель автомобиля “ГАЗ-3302” съехал с проезжей части и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломами левого бедра и правой голени. В Камешковском районе в тот же день произошло похожее ДТП. По предварительной информации ГИБДД, на 229 км автодороги М-7