Ковровским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении двоих браконьеров за незаконную добычу водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением электротока, группой лиц по предварительному сговору.

Ковровским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении двоих браконьеров за незаконную добычу водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением электротока, группой лиц по предварительному сговору.Судом установлено, что для лова рыбы на продажу они использовали надувную резиновую лодку с двумя веслами, подсачник, электропреобразователь тока, аккумуляторную батарею, а также автомобиль марки «УАЗ-396259». И 3 июля 2020 года прибыли на берег Староверовской заводи, расположенной в пойме реки Уводь Ковровского района.Выловленные 9 окуней, 29 карасей, 2 леща, 72 плотвы, 4 линя, 4 карпа, 31 щуку они погрузили в багажное отделение автомобиля и направились в г. Ковров. Но по пути следования были задержаны сотрудниками Уводьевского охотхозяйства и инспектором Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.В результате Московско-Окскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству причинен материальный ущерб на сумму 62 875 рублей.В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступления не признали.Приговором суда одному из обвиняемых назначено наказание в виде штрафа в размере 700 000 рублей, второму - 650 000 рублей. Также гражданский иск и.о. Ковровского городского прокурора удовлетворен, в пользу Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству с осужденных взыскано 62 875 рублей в счет возмещения материального ущерба, сообщила пресс-служба Ковровского горсуда.Приговор суда обжалован защитниками подсудимых.Фото