К корпусу наблюдателей Общественной палаты присоединились более 13 тысяч человек.

К корпусу наблюдателей Общественной палаты присоединились более 13 тысяч человек.В Москве началось обучение наблюдателей. Они будут работать в сентябре 2021 года на выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и выборах муниципальных депутатов района Щукино. Добровольцы пройдут необходимую подготовку и станут экспертами нюансах избирательного процесса.Руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов отметил, что люди являются главным ресурсом при наблюдении за выборами. Он считает, что видеонаблюдение и колл-центр лишь упрощают процесс, но не заменяют работу человека.В этом году наблюдателей обучают педагоги Факультета права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Юристы НИУ ВШЭ будут осуществлять правовую поддержку и консультацию. Наблюдателям покажут, как пользоваться приложением "Мобильный наблюдатель"."Мы закрываем все участки наблюдателями. Единственная проблема – это ковидные госпитали. Пока не знаем, как там будет организовано голосование и наблюдение в красной зоне", – сказал Венедиктов.Несмотря на начавшееся обучение, набор наблюдателей продолжается на сайте Общественной палаты Москвы. Присоединиться к команде может любой гражданин России достигший на день проведения выборов 18 лет. Напомним, голосование пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года.