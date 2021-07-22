Создана компания, которая стала официальным единым оператором газификации в России.

Создана компания, которая стала официальным единым оператором газификации в России.В России появился единый оператор газификации – "Газпром газификация". Эта компания была зарегистрирована. По словам секретарем генсовета "Единой России" Андрея Турчака, оператор газификации будет отвечать за строительство газовых сетей, инфраструктуру последней мили и за техприсоединение. Это снимет дополнительную нагрузку с муниципалитетов и регионов, а также упростит процедуры подключения.Во время визита в Алтайский край Турчак отмечал, что программа социальной газификации позволит до конца следующего года подключить к газу около четырех миллионов домовладений. У россиян появится возможность провести газовую трубу, приобрести котел, счетчики и весь набор необходимого оборудования по минимальной стоимости.Для некоторых категорий граждан, например – для малоимущих, это будет бесплатно. Благодаря "Единой России" в 30 субъектах РФ существуют меры поддержки.Напомним, 11 июня президент России Владимир Путин подписал закон с поправками "Единой России" о бесплатном подключении населения к газу. Партия направляла соответствующее предложение главе государства, после чего он озвучил его в послании Федеральному Собранию.