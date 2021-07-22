В ближайшее время ФАПы региона начнут продажу лекарств. Об этом сообщили на заседании Законодательного собрания.

В ближайшее время ФАПы региона начнут продажу лекарств. Об этом сообщили на заседании Законодательного собрания.По словам Владимира Киселева, в облпарламент по-прежнему обращаются жители из сельской местности - где есть большие проблемы с приобретением нужных лекарств.Напомним, в июне парламентарии обратились к губернатору и жестко поставили вопрос об обеспечении сельского населения медпрепаратами. С 1 октября все ФАПы, амбулатории, расположенные в селах, не имеющих своих аптечных пунктов, обязаны наладить у себя продажу лекарств. Также положительный результат получил и запрос губернатору от фракции "Единая Россия". В нем шла речь о снятии ряда ограничений при получении медиками компенсации за найм жилья.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Мы обратились к губернатору, который нас поддержал. Мы ради, что губернатор с нами согласился. В ближайшее время департамент здравоохранения проведет работу, и в фельдшерско-акушерских пунктах станут продавать необходимые препараты. И, соответственно, наши граждане смогут их там покупать.