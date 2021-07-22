В социальных сетях ГБУ Ритуал опубликован видеоролик, посвященный процессу кремации. В частности, в нем показан принцип работы личных карточек, которые сопровождают умершего на каждом этапе. Такая карточка гарантирует, что прах покойного принадлежит конкретному человеку.

В социальных сетях ГБУ "Ритуал" видеоролик, посвященный процессу кремации. В частности, в нем показан принцип работы личных карточек, которые сопровождают умершего на каждом этапе. Такая карточка гарантирует, что прах покойного принадлежит конкретному человеку.Цикл кремации занимает менее полутора часов. На первом этапе происходит церемония прощания, после чего гроб с телом попадает в транзитную зону, и уже оттуда в кремационную печь.Температура в печах достигает 1,5 тысячи градусов, но и этого не достаточно для получения праха. Из печи останки помещают в специальную емкость, магнитом собирают из них металлические предметы, а затем подвергают процессу кремлуяции. В кремуляторе останки измельчают и только потом собирают в капсулу, помещают в урну для праха и передают лицу, ответственному за захоронение.