В Суздале открылся двадцатый фестиваль воздухоплавателей Золотое кольцо. Старт фестивалю был дан на живописном Ильинском лугу. Как прошел первый взлёт, расскажет мой коллега Константин Миронов.
В Суздале открылся двадцатый фестиваль воздухоплавателей "Золотое кольцо". Старт фестивалю был дан на живописном Ильинском лугу. Как прошел первый взлёт, расскажет мой коллега Константин Миронов.
Посмотреть на красоты древнего города с высоты птичьего удалось далеко не всем. Билеты на фестиваль закончились за месяц до его начала. Но посмотреть на красивые аэростаты пришли сотни людей.
Светлана Ларина, пассажир аэростата:
- Приехали - не готовились, спонтанно, чисто, нашлось местечко. Очень рады! С удовольствием покатаемся. Но вообще, даже волнуемся, если честно.
Задача у воздухоплавателей не только поднять пассажиров в воздух, но и выполнить спортивное задание. Называется оно "Волк и заяц". Воздушный шар неуправляем, он может двигаться только по ветру - на разных высотах он разный.
Георгий Зименко, пилот аэростата:
- У нас сегодня есть задача поймать зайца. "Заяц - это первый аэростат, который будет уходить. Мы будем стараться настолько точно повторить его путь, чтобы на посадке сесть на его точку.
Аэростаты летают либо ранним утром, либо поздним вечером. Связано это с силой ветра. Перед взлётом - четкий мониторинг воздушных потоков и запуск маленького шарика для примерного определения движения большого шара.
Дмитрий Корякин, президент Федерации воздухоплавателей Ярославской области:
- На грани. Ветерок свежий, но прогноз идет к стиханию, правда, позднему, только по ветру, поэтому поднимаемся в этом красивом месте на Ильинском лугу, пролетаем над городом, потом поднимемся немного вверх. Ждем, пока проходят тучки на горизонте, но я думаю, что слетаем. Стихия исключительно. Аэростат летит вверх и дальше уже думаем, куда садиться. Полей здесь много, поэтому, я думаю, что все аэростаты сядут на землю.
Заключительный предполётный брифинг и последние указания. Для воздухоплавания даже небольшая тучка может стать проблемой. Воздушный шар буквально засасывает под облака.
Дмитрий Корякин, президент Федерации воздухоплавателей Ярославской области:
- Ветер пришел в норму и по направлению, и по силам, тучки прошли. Минут через 10 боевая готовность. Слушаем звук вентилятора "Переславля". После "Переславля" пять минут пауза - спортивное задание "Заяц".
Дана команда на старт. Взлет нашего "Переславля" прошел сквозь кусты, после этого плавный подъем. Следом смог подняться еще один шар. Спустя минуту в радиоэфире прозвучало, что остальные 14 шаров повалило резко поднявшимся ветром. Перед приземлением скорость аэростата достигла 57 километров в час при нормальной около 20. Приземление оказалось экстремальным. Резкий удар о землю, перевернутая корзина, вспахавшая 50 метров поля. Далее - особый ритуал посвящения в воздухоплаватели.
- Волей, данной мне королем Людовиком XVI, посвящаю вас в воздухоплаватели.
Полеты над Суздалем продлятся еще 2 дня. Если позволят погодные условия: ведь этот спорт зависит исключительно от капризов природы.
Константин Миронов, Семён Карпов. «Вести-Владимир».