В Суздале открылся двадцатый фестиваль воздухоплавателей Золотое кольцо. Старт фестивалю был дан на живописном Ильинском лугу. Как прошел первый взлёт, расскажет мой коллега Константин Миронов.

В Суздале открылся двадцатый фестиваль воздухоплавателей "Золотое кольцо". Старт фестивалю был дан на живописном Ильинском лугу. Как прошел первый взлёт, расскажет мой коллега Константин Миронов.Посмотреть на красоты древнего города с высоты птичьего удалось далеко не всем. Билеты на фестиваль закончились за месяц до его начала. Но посмотреть на красивые аэростаты пришли сотни людей.Светлана Ларина, пассажир аэростата:- Приехали - не готовились, спонтанно, чисто, нашлось местечко. Очень рады! С удовольствием покатаемся. Но вообще, даже волнуемся, если честно.Задача у воздухоплавателей не только поднять пассажиров в воздух, но и выполнить спортивное задание. Называется оно "Волк и заяц". Воздушный шар неуправляем, он может двигаться только по ветру - на разных высотах он разный.Георгий Зименко, пилот аэростата:- У нас сегодня есть задача поймать зайца. "Заяц - это первый аэростат, который будет уходить. Мы будем стараться настолько точно повторить его путь, чтобы на посадке сесть на его точку.Аэростаты летают либо ранним утром, либо поздним вечером. Связано это с силой ветра. Перед взлётом - четкий мониторинг воздушных потоков и запуск маленького шарика для примерного определения движения большого шара.Дмитрий Корякин, президент Федерации воздухоплавателей Ярославской области:- На грани. Ветерок свежий, но прогноз идет к стиханию, правда, позднему, только по ветру, поэтому поднимаемся в этом красивом месте на Ильинском лугу, пролетаем над городом, потом поднимемся немного вверх. Ждем, пока проходят тучки на горизонте, но я думаю, что слетаем. Стихия исключительно. Аэростат летит вверх и дальше уже думаем, куда садиться. Полей здесь много, поэтому, я думаю, что все аэростаты сядут на землю.Заключительный предполётный брифинг и последние указания. Для воздухоплавания даже небольшая тучка может стать проблемой. Воздушный шар буквально засасывает под облака.Дмитрий Корякин, президент Федерации воздухоплавателей Ярославской области:- Ветер пришел в норму и по направлению, и по силам, тучки прошли. Минут через 10 боевая готовность. Слушаем звук вентилятора "Переславля". После "Переславля" пять минут пауза - спортивное задание "Заяц".Дана команда на старт. Взлет нашего "Переславля" прошел сквозь кусты, после этого плавный подъем. Следом смог подняться еще один шар. Спустя минуту в радиоэфире прозвучало, что остальные 14 шаров повалило резко поднявшимся ветром. Перед приземлением скорость аэростата достигла 57 километров в час при нормальной около 20. Приземление оказалось экстремальным. Резкий удар о землю, перевернутая корзина, вспахавшая 50 метров поля. Далее - особый ритуал посвящения в воздухоплаватели.- Волей, данной мне королем Людовиком XVI, посвящаю вас в воздухоплаватели.Полеты над Суздалем продлятся еще 2 дня. Если позволят погодные условия: ведь этот спорт зависит исключительно от капризов природы.Константин Миронов, Семён Карпов. «Вести-Владимир».