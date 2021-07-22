Общественный деятель, бессменный руководитель молодёжной общественной организации «Дом Мира» ушёл из жизни на 68-м году. Коренной владимирец, он всего себя посвятил укреплению дружбы

Общественный деятель, бессменный руководитель молодёжной общественной организации «Дом Мира» ушёл из жизни на 68-м году. Коренной владимирец, он всего себя посвятил укреплению дружбы народов России и разных стран мира, сохранению и развитию культурных традиций. Фестивали и акции, задуманные Николаем Чебановым, объединяли молодежь и педагогов из разных уголков страны, государств ближнего и дальнего зарубежья. Талантливый педагог